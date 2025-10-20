В Росавиации рассказали подробности инцидента с самолетом в Пулково

Росавиация: все службы слаженно работали при экстренной посадке борта в Пулково

В Росавиации рассказали подробности нештатной посадки самолета Airbus A320 азербайджанской авиакомпании AZAL в аэропорту Пулково.

По данным ведомства, рейс выполнялся в Баку, и после взлета экипаж получил сигнал о неуборке шасси. По информации ведомства, пилоты приняли решение вернуться в Санкт-Петербург и провести контрольные пролеты для визуальной проверки положения шасси.

«Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, аэродромная, перронного обслуживания и контроля, ремонта и технического обслуживания, а также инспекция по безопасности полетов Пулково слаженно работали на месте нештатной посадки самолета Airbus A320», — отметили в ведомстве.

Наземные службы подтвердили неисправность левой основной опоры шасси, после чего воздушное судно выработало топливо и совершило посадку. На этапе пробега самолет отклонился от оси ВПП и частично выкатился на грунт, однако пассажиры и экипаж не пострадали — на борту находились 162 человека.

Для высадки пассажиров и экипажа аэропорт предоставил самоходный трап, и к 04:30 все были доставлены в терминал. Медицинская помощь никому не потребовалась. Аэропорт временно приостановил рейсы менее чем на 20 минут, что не сказалось на расписании.

После завершения всех процедур самолет отбуксировали на стоянку около 08:00, а авиакомпания направила резервный борт, который вылетел в Баку в 09:43 с 112 пассажирами.

«Газета.Ru» пообщалась с находившимся на борту жителем Санкт-Петербурга Алексеем, который рассказал, что происходило в салоне самолета во время инцидента.

Ранее грузовой Boeing упал в море.