Эксперты назвали возможных участников ограбления Лувра

Metro: к ограблению Лувра может быть причастна известная банда «Розовые пантеры»

Эксперты по безопасности считают, что к ограблению Лувра может быть причастна международная банда Pink Panthers (с англ. «Розовые пантеры»), известная дерзкими кражами произведений искусства и ювелирных изделий. Об этом написала газета Metro.

Участники группировки — бывшие военные из стран бывшей Югославии, обладающие высокими навыками планирования операций.

Собеседник Metro, специалист по обеспечению безопасности Уилл Геддес, отметил, что ограбление было тщательно спланировано: преступники действовали не ночью, а утром, в 9:30, что свидетельствует о смелости и дисциплине. Он подчеркнул, что похищенные предметы, вероятно, были украдены «по заказу» и могут быть быстро переплавлены или проданы по частям.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен признал, что система безопасности Лувра оказалась не совершенной: окна и витрины легко ломались, часть залов не была оснащена камерами видеонаблюдения, а охрана и полиция не смогли своевременно среагировать на тревогу.

Ведущие эксперты подчеркнули, что при бюджете музея в £280 млн значительная часть помещений остается плохо защищенной, что делает Лувр уязвимым для подобных дерзких преступлений.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

