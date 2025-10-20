На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский бизнесмен утонул на Пхукете в первый день отпуска

SHOT: отдыхавший на Пхукете российский бизнесмен утонул в первый день отпуска
Telegram-канал «https://t.me/shot_shotSHOT»

В Таиланде на популярном курортном острове Пхукет утонул 56-летний российский предприниматель Андрей. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мужчина, занимавшийся строительным бизнесом в Обнинске, прилетел на остров с семьей, приобретя тур на десять дней. После заселения в отель рядом с пляжем Карон Андрей отправился плавать в море в вечернее время один.

Супруга заметила, что спустя полчаса муж перестал двигаться в воде. Местные спасатели попытались оказать помощь и реанимировать туриста на берегу, однако мужчина позднее скончался в больнице. Предварительно причиной трагедии стали судороги.

У погибшего остались две дочери.

Подобная трагедия случилась на Пхукете несколькими днями ранее. Там во время купания в море утонула военный прокурор Хабаровска. Во время купания женщина надела маску и решила нырнуть под воду, чтобы посмотреть на рыб. Супруг уговаривал ее не делать этого из-за сильных волн, однако та все равно нырнула, после чего «исчезла под водой».

Ранее в Таиланде туриста унесло в море вместе с женой и ребенком.

