Российский военный прокурор утонула в Таиланде

Mash: военный прокурор Хабаровска утонула во время купания в море в Таиланде

На тайском курортном острове Пхукет во время купания в море утонула военный прокурор Хабаровска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, 37-летняя хабаровчанка вместе с мужем и сыном отдыхали на курорте по горящей путевке. Вечером 14 октября они пошли купаться. В какой-то момент женщина надела маску и решила нырнуть под воду, чтобы посмотреть на рыб. Супруг уговаривал жену не делать этого из-за сильных волн, однако она все равно нырнула, после чего «исчезла под водой». В результате россиянка погибла.

Позже спасатели достали ее тело. Сейчас семья ведет переговоры, чтобы транспортировать умершую в Россию.

В начале минувшего лета российская бодибилдерша и фитнес-тренер Юлия Родина утонула в Таиланде. Она погибла 11 июня. При этом врачи почти сутки пытались спасти ее, но на следующий день констатировали смерть. Женщине было 40 лет.

Как рассказала коллега спортсменки Наталья Маркеленкова, Родина попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао.

Ранее в Таиланде туриста унесло в море вместе с женой и ребенком.