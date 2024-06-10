В Таиланде туриста унесло в море вместе с женой и ребенком

Американца унесло волной с тайского пляжа вместе с женой и трехлетним сыном, сообщает Mirror.

Несчастный случай произошел 9 июня на пляже Най Харн на Пхукете. Днем Джеймс Эверетт Дю Буа из США отправился купаться вместе со своей женой-тайкой и маленьким сыном на пляж Най Харн на Пхукете, однако мощное течение отнесло семью от берега. Женщине удалось выплыть обратно на пляж, ребенка вытащили из воды спасатели, но отца семейства пока найти не удалось.

«В 16:45 семья плавала примерно в 10 метрах от берега, но их унесло течением в море. Жена и мальчик сейчас в безопасности, но американский мужчина все еще числится пропавшим без вести. Мы продолжаем поиски, но полагаем, что он утонул», — отметил глава района.

Водолазы и спасатели обследовали местность примерно до 20:30, после чего поиски были приостановлены из-за плохой видимости и сильного ветра. Операция возобновилась сегодня утром.

Ранее туриста парализовало после неудачного серфинга в Мексике.