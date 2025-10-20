Россиянам назвали действенные методы защиты от мошенников

На фоне постоянного создания новых мошеннических схем россиянам нужно оставаться бдительными и следовать нескольким основным правилам защиты от аферистов. Самое главное из них – нельзя принимать решения под давлением, нужно всегда прерывать тревожный разговор и брать перерыв на раздумывание, рассказала 360.ru руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«Положи трубку, подумай, успокойся и только потом перезванивай на номер с официального сайта организации», — пояснила эксперт.

Второе важное правило – не забывать позаботиться о представителях старшего поколения. Важно регулярно разговаривать с ними об опасности мошенничества, подчеркнула Шилина. Она также напомнила о существовании интерактивной программы «Безопасный клик», которая помогает с помощью игр научиться отличать схемы аферистов через реальные разговоры преступников со своими жертвами.

Кроме того, важно, чтобы на всех устройствах были антивирусные программы и определители номеров. Шилина призвала особое внимание уделять угрозе дипфейков, отметив, что для этого можно использовать телеграм-бот «СтопФейк», который умеет отличать искусственную речь в сообщениях.

Помимо пожилых людей, обучать следует и подростков, причем важно, чтобы они и сами делились между собой опытом и предупреждали друзей об опасности нарваться на мошенников, считает специалист.

«Киберкультура только формируется, и именно от взрослых зависит, насколько безопасной будет цифровая среда для детей», — заключила Шилина.

До этого в МВД предупредили, что одинокие и пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств. К группе риска также относятся доверчивые и эмоционально уязвимые граждане. Ведомство призывает россиян проявлять осторожность при общении в интернете и не переводить деньги незнакомым людям, особенно при подозрительных просьбах. В случае обнаружения мошеннических действий МВД рекомендует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

