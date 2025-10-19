В МВД рассказали, кого мошенники чаще обманывают на сайтах знакомств

Одинокие и пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, к группе риска также относятся доверчивые и эмоционально уязвимые граждане.

Ведомство призывает россиян проявлять осторожность при общении в интернете и не переводить деньги незнакомым людям, особенно при подозрительных просьбах. В случае обнаружения мошеннических действий МВД рекомендует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Также в МВД рассказали, как мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. С помощью объявлений россиян отправляют на фишинговые сайты, где им предлагают ввести данные от личного кабинета на «Госуслугах» для получения компенсаций, субсидий, выплат, льгот и т.д.

До этого координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что мошенники стали притворяться работодателями и требовать у россиян копии документов под предлогом трудоустройства.

Ранее МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах.