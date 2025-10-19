На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали, кого мошенники чаще обманывают на сайтах знакомств

МВД: одинокие и пожилые россияне чаще становятся жертвами онлайн-мошенников
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Одинокие и пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, к группе риска также относятся доверчивые и эмоционально уязвимые граждане.

Ведомство призывает россиян проявлять осторожность при общении в интернете и не переводить деньги незнакомым людям, особенно при подозрительных просьбах. В случае обнаружения мошеннических действий МВД рекомендует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Также в МВД рассказали, как мошенники крадут данные для авторизации на сайте «Госуслуг» через фальшивые объявления в интернете. С помощью объявлений россиян отправляют на фишинговые сайты, где им предлагают ввести данные от личного кабинета на «Госуслугах» для получения компенсаций, субсидий, выплат, льгот и т.д.

До этого координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что мошенники стали притворяться работодателями и требовать у россиян копии документов под предлогом трудоустройства.

Ранее МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами