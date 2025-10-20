На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали эффективное средство против тараканов

Специалист Меньшиков: инсектицидные гели помогут избавиться от тараканов
Shutterstock

Пищевые инсектицидные гели помогут избавиться от тараканов в квартире, при этом они безопасны для людей и животных. Об этом Pravda.Ru рассказал технолог-дезинфектор службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

По его словам, ими нужно обработать плинтусы, стыки, дверные коробки, пороги, зоны хранения мусора, чердаки и подвалы. К надежным вариантам избавления от насекомых он также отнес профессиональную обработку помещений.

«Если степень заражения высокая или есть технические дефекты — трещины, изношенные коммуникации, — лучше пригласить дезинфектора. Он проведет аудит, определит очаги и предложит оптимальную стратегию. Это поможет не только избавиться от тараканов, но и предотвратить повторное заражение», — добавил Меньшиков.

Эксперт посоветовал устранить все источники влаги и пищи, перекрыть протечки, герметизировать стыки и установить мелкоячеистые сетки на вентиляцию и вытяжки, чтобы предотвратить их повторное проникновение тараканов в дом.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что тараканы могут вызвать аллергическую реакцию, а также переносить различные опасные инфекции. По ее словам, на своих лапах они могут переносить яйца гельминтов и различные бактерии, например Helicobacter pylori. Последняя вызывает гастрит и язвенную болезнь. Помимо этого, тараканы могут быть переносчиками возбудителей кишечных инфекций, в том числе дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Петербурга произошло нашествие тараканов.

