В одной из школ Петербурга произошло нашествие тараканов

78.ru: в одной из школ Петербурга произошло нашествие тараканов
Depositphotos

Ученики одной из школ в Петербурге жалуются на нашествие тараканов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Проблема с насекомыми в школе №98 на Гражданском проспекте не решается уже более года. Тараканы присутствуют в учебных классах, столовой, туалетах и гардеробной. По информации издания, дети сталкиваются с насекомыми в еде и даже в мыле, которым моют руки.

Родители учащихся неоднократно обращались с жалобами к директору школы. Учебное заведение, в свою очередь, направляло обращения в санэпидемстанцию, однако проблема до сих пор не устранена.

До этого россиянам назвали топ-5 самых распространенных причин появления тараканов. Основной из них стало наличие в открытом доступе питья и воды.

Ранее в Нижнем Новгороде на видео попал конфликт соседей из-за клопов и тараканов.

