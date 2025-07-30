Врач объяснила, чем тараканы опасны для людей

Тараканы могут вызвать аллергическую реакцию, а также переносить различные опасные инфекции и паразитозов. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, на своих лапах они могут переносить яйца гельминтов и различные бактерии, например Helicobacter pylori. Последняя вызывает гастрит и язвенную болезнь. Помимо этого, тараканы могут быть переносчиками возбудителей кишечных инфекций, в том числе дизентерии, сальмонеллеза, кишечной палочки. Бактерии могут появиться на продуктах, шкафах с посудой, кухонных поверхностях.

«Избавиться от тараканов — значит устранить источник проблем. Борьбу с ними нужно вести централизованно: обрабатывать не только отдельную квартиру, а весь подъезд. Тараканы легко перемещаются через вентиляционные шахты, и точечная обработка не всегда эффективна. А если уже появились симптомы аллергии — чихание, кашель, приступы удушья — следует пройти обследование», — заключила Сережина.

До этого эксперты говорили, что смесь на основе спирта и гвоздики поможет избавиться от домашних муравьев и тараканов. Специалисты посоветовали взять 20 г гвоздики и добавить ее к 1 л воды. Полученному раствору нужно дать настояться неделю, после чего смочить им тряпку и протереть пол. Россиянам напомнили, что тараканы могут переносить опасные болезни, что делает их присутствие в доме особенно опасным.

Ранее были названы правила, которые избавят от тараканов в квартире.