На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о мошенниках, обманывающих через инвестиционные боты

МВД: мошенники используют Telegram-боты с обещанием сверхприбыли
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские правоохранители зафиксировали использование мошенниками телеграм-ботов для обмана граждан под видом инвестиций с высоким доходом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что аферисты с помощью рекламы и методов социальной инженерии убеждают россиян в существовании автоматизированных систем торговли криптовалютой или ценными бумагами. Жертве отправляется ссылка на телеграм-бот, который демонстрирует рост дохода и побуждает вложить крупные личные или кредитные средства.

В МВД подчеркнули, что для защиты от мошенников необходимо проверять источники ссылок и не переходить по ним напрямую из СМС, почты или мессенджеров, а пользоваться только официальными сайтами компаний.

Недавно в полиции раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. В документе указано, что вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. Кроме того, злоумышленники нередко используют экономические манипуляции, создавая у подростков иллюзию успешности и привлекательного образа жизни.

Ранее россиян предупредили о крадущих подписи мошенниках в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами