Россиян предупредили о мошенниках, обманывающих через инвестиционные боты

Российские правоохранители зафиксировали использование мошенниками телеграм-ботов для обмана граждан под видом инвестиций с высоким доходом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что аферисты с помощью рекламы и методов социальной инженерии убеждают россиян в существовании автоматизированных систем торговли криптовалютой или ценными бумагами. Жертве отправляется ссылка на телеграм-бот, который демонстрирует рост дохода и побуждает вложить крупные личные или кредитные средства.

В МВД подчеркнули, что для защиты от мошенников необходимо проверять источники ссылок и не переходить по ним напрямую из СМС, почты или мессенджеров, а пользоваться только официальными сайтами компаний.

Недавно в полиции раскрыли методы, с помощью которых злоумышленники вовлекают подростков в преступную деятельность через соцсети и мессенджеры. В документе указано, что вербовщики обычно начинают общение с публикации позитивного или юмористического контента, постепенно переходя к противоправным предложениям. Кроме того, злоумышленники нередко используют экономические манипуляции, создавая у подростков иллюзию успешности и привлекательного образа жизни.

