На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мошенники в Telegram стали указывать номера силовых служб как ники для запугивания

Мошенники в Telegram стали выдавать себя за силовиков через поддельные ники
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в Telegram начали использовать новую схему обмана, создавая ники в виде номеров телефонов силовых структур для запугивания россиян. Об этом сообщил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на форуме «Финополис» в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники создают в мессенджере цифровые ники, похожие на официальные номера правоохранительных органов. Во время звонка они убеждают жертву, что звонят с официального номера, и предлагают проверить его через браузер.

После установления доверия мошенники переходят к запугиванию, сообщая о якобы совершенном правонарушении, связанном с денежными переводами. Они направляют поддельные документы с персональными данными жертвы и в конечном итоге требуют перевести деньги на «безопасный счет».

МВД России также сообщало, что телефонные мошенники разработали новые схемы для обхода системы самозапрета на кредиты, убеждая россиян снять ограничения под ложными предлогами.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана родственников участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами