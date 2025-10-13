Мошенники в Telegram стали указывать номера силовых служб как ники для запугивания

Мошенники в Telegram стали выдавать себя за силовиков через поддельные ники

Мошенники в Telegram начали использовать новую схему обмана, создавая ники в виде номеров телефонов силовых структур для запугивания россиян. Об этом сообщил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов на форуме «Финополис» в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, злоумышленники создают в мессенджере цифровые ники, похожие на официальные номера правоохранительных органов. Во время звонка они убеждают жертву, что звонят с официального номера, и предлагают проверить его через браузер.

После установления доверия мошенники переходят к запугиванию, сообщая о якобы совершенном правонарушении, связанном с денежными переводами. Они направляют поддельные документы с персональными данными жертвы и в конечном итоге требуют перевести деньги на «безопасный счет».

МВД России также сообщало, что телефонные мошенники разработали новые схемы для обхода системы самозапрета на кредиты, убеждая россиян снять ограничения под ложными предлогами.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана родственников участников СВО.