Стало известно, чем вызвано частое появление медведей в Подмосковье

Зоолог Глазков: медведи стали часто появляться в Подмосковье перед спячкой
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

Частое появление медведей в Московской области вызвано тем, что они набирают жир перед зимней спячкой. Об этом «Москве 24» заявил зоолог Павел Глазков.

По его словам, в поисках пищи они могут заходить в населенные пункты, их привлекают свалки с пищевыми отходами, пасеки, сады. Эксперт уточнил, что животные копят жир в основном за счет ягод и буквально через одну-две недели уйдут в зимний сон.

Медведи занесены в Красную книгу Московской области, поэтому охота на них полностью запрещена. Популяция зверя в последнее время заметно растет.

«За последние 40 лет численность медведей вообще выросла примерно в четыре раза на территории Российской Федерации. А точную численность медведей на территории Московской области практически никто не знает», — сказал заместитель президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Виктор Еремин.

Зоолог Владимир Ефременко до этого говорил, что в Подмосковье отмечается рост популяции бурых медведей. Возникла ситуация, при которой число хищников значительно превышает количество охотников, поэтому вероятность натолкнуться на медведя в лесу достаточно высока.

Он также рассказал, как вести себя при встрече с диким медведем. В первую очередь, по словам зоолога, важно не начинать кричать, бежать, также нельзя смотреть ему в глаза.

Ранее эксперт объяснил, почему при встрече с медведем нельзя залезать на дерево.

