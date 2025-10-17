На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему при встрече с медведем нельзя залезать на дерево

Депутат ГД Леонов: при встрече с медведем не следует залезать на дерево
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

Столкнувшись с медведем, что называется, нос к носу, необходимо поднять руки, тем самым, показав превосходящий животное рост, и уходить, не поворачиваясь к нему спиной. Такой совет в интервью Tsargrad.tv дал депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

«Следует помнить, что у медведей не очень хорошее зрение. У них хорошее обоняние, но зрение так себе. Поэтому, если вы стоите с подветренной стороны, а медведь на вас не смотрит — спокойно, не убегая, не шумя, отходите назад и уходите», — порекомендовал эксперт.

При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя залезать на дерево, поскольку медведь это делает гораздо лучше человека.

Зоолог Владимир Ефременко до этого предупредил, что в Подмосковье отмечается рост популяции бурых медведей. Возникла ситуация, при которой число хищников значительно превышает количество охотников, поэтому вероятность натолкнуться на медведя в лесу достаточно высока, рассказал он.

Ранее инструктор рассказал о правилах, которые важно соблюдать в походе.

