На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Убежать невозможно»: в Подмосковье подскочила популяция медведей

Зоолог Ефременко: в Подмосковье выросла популяция медведей, нужны меры защиты
true
true
true
close
Tom Havranek/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье отмечается рост популяции бурых медведей, рассказал зоолог Владимир Ефременко. Возникла ситуация, при которой число хищников значительно превышает количество охотников, поэтому вероятность натолкнуться на медведя в лесу достаточно высока, сообщил он в беседе с 360.ru.

«Популяция медведей выросла. Их перестали отстреливать, ужесточили охрану животных, естественно, они размножаются», — заявил специалист.

Он также рассказал, как вести себя при встрече с диким медведем. В первую очередь, по словам зоолога, важно не начинать кричать, бежать, также нельзя смотреть ему в глаза.

«Реакция может быть любая абсолютно. Побежал? Для него ты — дичь. Кинулся на него — он будет защищаться. Если самка с медвежатами, то она разорвет сразу», — предупредил Ефременко.

Если медведь начал бежать на человека, то нужно бежать прямо на него – это может спасти жизнь, хотя наверняка сказать сложно, отметил специалист. Однако попытка убежать от медведя – это стопроцентная неудача, так как они без труда догоняют даже лошадей, обладают прекрасным нюхом и острым зрением, лазают по деревьям лучше людей, поэтому попытка скрыться от медведя вряд ли будет удачной, заключил зоолог.

До этого зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар отмечал, что согласно статистике, число несчастных случаев с медведями в России за год не возросло, а мнение о росте численности медведей связано больше с тем, что у каждого есть телефон с камерой, из-за чего фото и видео с хищниками активно распространяются. При этом он согласился, что хищники стали чаще наведываться в населенные пункты, объяснив это неблагоприятной санитарной обстановкой. Так, зачастую их привлекают помойки с обилием пищевых отходов, где они ищут себе пропитание. Причем, как правило, это ничем не грозит, если не начать активно выгонять медведей, тревожить их – обычно только в этом случае они могут перейти в нападение, что в целом для хищника – нормальное поведение.

Ранее собака Муха защитила полярных исследователей от белого медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами