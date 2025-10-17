«Убежать невозможно»: в Подмосковье подскочила популяция медведей

В Подмосковье отмечается рост популяции бурых медведей, рассказал зоолог Владимир Ефременко. Возникла ситуация, при которой число хищников значительно превышает количество охотников, поэтому вероятность натолкнуться на медведя в лесу достаточно высока, сообщил он в беседе с 360.ru.

«Популяция медведей выросла. Их перестали отстреливать, ужесточили охрану животных, естественно, они размножаются», — заявил специалист.

Он также рассказал, как вести себя при встрече с диким медведем. В первую очередь, по словам зоолога, важно не начинать кричать, бежать, также нельзя смотреть ему в глаза.

«Реакция может быть любая абсолютно. Побежал? Для него ты — дичь. Кинулся на него — он будет защищаться. Если самка с медвежатами, то она разорвет сразу», — предупредил Ефременко.

Если медведь начал бежать на человека, то нужно бежать прямо на него – это может спасти жизнь, хотя наверняка сказать сложно, отметил специалист. Однако попытка убежать от медведя – это стопроцентная неудача, так как они без труда догоняют даже лошадей, обладают прекрасным нюхом и острым зрением, лазают по деревьям лучше людей, поэтому попытка скрыться от медведя вряд ли будет удачной, заключил зоолог.

До этого зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар отмечал, что согласно статистике, число несчастных случаев с медведями в России за год не возросло, а мнение о росте численности медведей связано больше с тем, что у каждого есть телефон с камерой, из-за чего фото и видео с хищниками активно распространяются. При этом он согласился, что хищники стали чаще наведываться в населенные пункты, объяснив это неблагоприятной санитарной обстановкой. Так, зачастую их привлекают помойки с обилием пищевых отходов, где они ищут себе пропитание. Причем, как правило, это ничем не грозит, если не начать активно выгонять медведей, тревожить их – обычно только в этом случае они могут перейти в нападение, что в целом для хищника – нормальное поведение.

