Росстат составил портрет среднестатистического россиянина

Росстат: в России 54% населения составили женщины
Shutterstock

Ко Всемирному дню статистики Росстат собрал портрет «среднего россиянина» за 2024 год. Результаты исследования опубликовал РБК.

По данным ведомства, в населении страны по-прежнему больше женщин — 54% против 46% мужчин. Разрыв составляет свыше 10 млн человек. Большинство жителей России (80,8%) — русские. Средний возраст населения — 41 год: мужчинам в среднем 38 лет, женщинам — 43.

Параметры внешности выглядят так: средний рост мужчин составил 162,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес, соответственно, 74,1 кг и 67 кг.

В официальном браке находятся 63% мужчин и 54% женщин. Из самых популярных имен для новорожденных в 2025 году лидируют Михаил, Александр и Артем среди мальчиков и София, Ева и Анна среди девочек.

Свободное время большинство россиян проводит за телевизором и фильмами — так делают 77,9% опрошенных. Общение с друзьями предпочитают 70,6%, половина населения проводит время за компьютером или телефоном, 34% читают, а 24,5% занимаются хобби. Интернетом пользуются почти все — 88,9%.

Большинство людей среднего возраста оценивают здоровье как хорошее: среди россиян 35–39 лет такой ответ дали 80,4%. В целом по стране доля тех, кто считает свое здоровье хорошим или очень хорошим, составляет 52,7%.

Реальные доходы в 2024 году выросли на 8,4%, а средняя начисленная зарплата сотрудников организаций достигла 89 069 рублей — это на 19% больше, чем годом ранее. Типичная занятая — женщина с высшим образованием, работающая в торговле и зарабатывающая в среднем 84 199 рублей.

Почти половина семей (49,3%) владеет легковым автомобилем. В городах живут 75% населения, в селах — 25%. Самым густонаселенным остается Центральный федеральный округ — там проживают 28% населения страны.

Ранее в России предложили новую льготу для многодетных матерей.

