В России предложили новую льготу для многодетных матерей

Государство должно ввести новую льготу для многодетных матерей и выделить бюджет на предоставление им бесплатных зубных протезов. Второй вариант — закрепить скидку на зубные протезы для этой категории россиян, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«У государства есть опыт предоставления бесплатных зубных протезов (ветеранам, пенсионерам — «Газета.Ru»). Сейчас бесплатное изготовление или ремонт зубных протезов предусмотрены на федеральном уровне для пяти групп граждан. Некоторые регионы поддерживают такую инициативу и за счет средств региональных бюджетов расширяют льготные категории, включая в этот список ветеранов труда, пенсионеров, граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) выполняются в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет федерального бюджета», — отметила Лебединская.

Она пояснила, что в данном случае речь идет о простых акриловых съемных протезах — они могут быть съемными частично и полностью. За счет государства можно поставить штампованные коронки и мостовидные протезы, уточнила Лебединская.

По ее словам, большинство льготных категорий россиян — возрастные люди, и им такой вариант зубопротезирования подходит и даже в некоторых случаях удобен.

Лебединская сослалась на данные Росстата, согласно которым средний возраст матери при рождении третьего ребенка — 32 года, а репродуктивный период у большинства женщин заканчивается к 40 годам.

«Им большинство предлагаемых вариантов не подходит. А популярное имплантационное протезирование, циркониевые коронки, керамические виниры и люминиры под госпрограмму не подходят. Возможно, для этой категории граждан было бы целесообразнее предоставлять скидку на лечение или выделять установленный государством бюджет», — предложила Лебединская.

Стоматологи поддержали это предложение.

«Инициатива выглядит справедливой и актуальной. Женщины после нескольких беременностей действительно чаще сталкиваются с ухудшением состояния зубов: во время беременности и грудного вскармливания организм расходует значительное количество кальция и других микроэлементов, меняется гормональный фон. При недостаточной профилактике и уходе это может приводить к кариесу и воспалению десен. Из плюсов — поддержка здоровья, профилактика хронических заболеваний, связанных с плохим пережевыванием пищи», — сказал «Газете.Ru» врач-стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.

Среди рисков он назвал проблемы с контролем качества лечения, возможную нагрузку на бюджет и очереди в государственных клиниках, если не будет обеспечено достаточное финансирование. Так же врач призвал не ограничиваться лечением последствий: было бы разумно добавить просветительские программы для будущих мам — о питании, регулярной правильной гигиене во время беременности. Это позволит сохранить зубы, снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать инициативу по-настоящему эффективной, заключил Омаров.

«Можно надеяться, что инициатива будет вскоре принята, поскольку государством в последние годы довольно системно реализуются программы в здравоохранении, направленные на поддержку наименее защищенных групп населения», — добавила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

В Госдуме 1 октября предложили расширить действие нормы на бесплатное протезирование зубов на многодетных матерей. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с соответствующим предложением.

