Врач рассказал о последствиях из-за самостоятельного назначения БАДов

Самостоятельный прием биологически активных добавок (БАДов) грозит передозировкой, побочными эффектами и нарушением усвоения в результате конфликта препаратов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, в случае употребления некачественных добавок пациенты могут столкнуться с расстройством пищеварения, аллергическими реакциями (например, отеком Квинке или крапивницей) и головными болями. При длительном приеме компонентов без их дефицита может увеличиться риск образования камней.

Лишин подчеркнул, что БАДы должны назначать врачи на основе результатов анализов.

«Если у человека все в порядке, нет никаких дефицитов, ему добавки не нужны», — пояснил он.

14 октября Роспотребнадзор опубликовал проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Согласно проекту приказа, размещенного на regulation.gov.ru, ведомство может запрещать продажу БАДов в пяти случаях: отсутствие госрегистрации, содержание запрещенных веществ, недостаточная информация о производителе, продажа под видом пищевых добавок и несоответствие состава установленным нормам.

