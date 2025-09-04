Названы опасные симптомы передозировки кофеина

Нервозность, тревожность и раздражительность могут возникать у людей на фоне переизбытка кофеина. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Среди других симптомов — бессонница, учащенное сердцебиение, головные боли, тошнота, рвота и аритмия. По ее словам, при их появлении важно обратиться к врачу. Эксперт посоветовала взрослым пить не более четырех чашек качественного кофе в день и прислушиваться к своему организму, чтобы избежать проблем.

«Если все нормально, то для большинства здоровых взрослых здоровых людей нормой является 400 мл кофеина в день. Это примерно три-четыре чашки по 200 мл. Если это маленький эспрессо по 30 мл, то четыре-пять чашек. Растворимый кофе — до шести чашек», — пояснила Писарева.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Щербак до этого в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что кофе не стоит пить сразу после пробуждения, когда уровень кортизола (гормона бодрости) в организме и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, бодрящий эффект будет слабее, а риск раздражения слизистой желудка — выше, уточнила она.

