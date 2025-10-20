Москвич заплатит более 200 тысяч рублей за экстремистский контент в соцсетях

Жителя Москвы оштрафовали на 224 тысяч рублей за 34 поста во «ВКонтакте»

В Москве жителю столицы назначили штрафы за публикации во «ВКонтакте», общая сумма которых превысила 224 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Бабушкинского суда, с которыми ознакомилось ТАСС.

В решении суда указано, что Александра Митякова признали виновным в распространении через интернет материалов, которые квалифицируются как пропаганда однополых отношений. За это нарушение ему назначили штраф в 100 тыс. рублей по ч.3 ст.6.21 КоАП РФ.

Кроме того, из других судебных актов следует, что мужчина неоднократно получал штрафы по тысяче рублей за публикацию изображений, содержащих нацистскую символику, а также трижды — по 30 тыс. рублей за размещение контента, который суд посчитал оскорбляющим чувства верующих.

Также его оштрафовали на 1 тыс. рублей за публикацию песни, ранее признанной судом экстремистским материалом. В общей сложности по 34 эпизодам сумма санкций составила 224 тыс. рублей.

До этого в Москве задержали несовершеннолетнего за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в общественном месте. Инцидент произошел во время молодежного мероприятия в одном из столичных парков, где подросток участвовал в скандальной акции.

Ранее жителя Пензенской области оштрафовали за макияж и розовый маникюр.