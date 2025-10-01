Жителя Пензенской области оштрафовали за макияж и розовый маникюр

Суд в Пензенской области оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который появился в общественном месте в женской одежде, в ярком макияже и с розовым маникюром. Об этом сообщается на сайте судебного участка в границах Шемышейского района области.

Как следует из материалов дела, 22 августа в поселке городского типа Шемышейка очевидцы пожаловались в полицию на появление в публичном месте мужчины, одетого в женскую рубашку, короткие шорты, солнцезащитные очки и красную кепку.

Кроме того, местные жители были возмущены наличием яркого макияжа у мужчины, а также длинными ногтями, окрашенными в ярко-розовый цвет.

На мужчину был составлен административный протокол в рамках статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смене пола, отказе от деторождения.

Впоследствии Шемышейский районный суд Пензенской области признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, назначив ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

В июне бывшего депутата Госдумы Александра Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в интернете. Основанием для возбуждения дела стала анкета с фотографией экс-депутата, размещенная в соцсети и содержащая, по мнению суда, признаки пропаганды.

Ранее в Москве задержали подростка за пропаганду нетрадиционных ценностей.