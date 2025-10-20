Во Франции назвали две основные версии ограбления Лувра

Прокуратура Парижа: Лувр могли ограбить по заказу или для отмывания денег

Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления музея Лувр. Об этом заявила прокурор столицы Франции Лор Бекко, сообщает газета Le Figaro.

«Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо <…> (они украли. — «Газета.Ru») драгоценности для отмывания денег», — сказала она.

По словам Бекко, версия о возможном иностранном следе в ограблении «не является приоритетной».

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

