В московском метро мужчина взорвал страйкбольную гранату

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в московском метро. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в воскресенье днем на станции «Юго-Западная».

По предварительным данным канала, мужчина зашел в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них.

По словам очевидцев, в результате взрыва пострадал один ребенок.

Мужчина был задержан правоохранителями. Проводится проверка.

В сентябре москвич угрожал взорвать гранату в своем подъезде из-за раздражающего ремонта. Инцидент произошел в столичном районе Щукино. Местный житель поссорился с рабочими, которые ремонтировали его подъезд. Он требовал прекратить шум, однако его проигнорировали, тогда мужчина вышел к рабочим с гранатой в руке, пригрозив, что взорвет ее. Его задержали прибывшие по вызову правоохранители. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали за мелкое хулиганство.

Ранее в Курганской области мужчина кинул гранату в витрину кафе-бара.