На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В московском метро мужчина взорвал страйкбольную гранату

В Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Мужчина взорвал страйкбольную гранату в московском метро. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в воскресенье днем на станции «Юго-Западная».

По предварительным данным канала, мужчина зашел в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них.

По словам очевидцев, в результате взрыва пострадал один ребенок.

Мужчина был задержан правоохранителями. Проводится проверка.

В сентябре москвич угрожал взорвать гранату в своем подъезде из-за раздражающего ремонта. Инцидент произошел в столичном районе Щукино. Местный житель поссорился с рабочими, которые ремонтировали его подъезд. Он требовал прекратить шум, однако его проигнорировали, тогда мужчина вышел к рабочим с гранатой в руке, пригрозив, что взорвет ее. Его задержали прибывшие по вызову правоохранители. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали за мелкое хулиганство.

Ранее в Курганской области мужчина кинул гранату в витрину кафе-бара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами