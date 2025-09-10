В Москве мужчина поссорился с рабочими из-за ремонта в подъезде и угрожал им взрывом

Москвич угрожал взорвать гранату в своем подъезде из-за раздражающего ремонта. Об этом пишут «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 2 сентября в столичном районе Щукино. В тот день местный житель Евгений В. поссорился с рабочими, которые ремонтировали его подъезд.

Мужчина был недоволен шумом и требовал, чтобы они закончили ремонтные работы. Это не помогло, и тогда Евгений вновь вышел к ним, предварительно, с гранатой в руках и стал угрожать взрывом.

Хулигана задержали прибывшие по вызову правоохранители. Два дня он провел под арестом. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали за мелкое хулиганство.

До этого пьяный мужчина с арбалетом угрожал соседу, косившему траву. Житель села Сусанино в Ленобласти был недоволен шумом газонокосилки под окнами и решил разобраться с нарушителем спокойствия. Злоумышленник взял нож и арбалет и пошел выяснять отношения с соседом. В итоге местные жители вызвали полицию, и дебошира задержали.

Ранее недовольный шумом челябинец вышел к соседям с мачете и попал на видео.