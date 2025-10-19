В Приморском крае молодой мужчина пропал во время рыбалки

В Находке молодого рыбака унесло в море на лодке

В Находке Приморского крае во время рыбалки унесло 24-летнего мужчину. Об этом сообщает «ПримПоиск» в Telegram-канале.

Инцидент, как уточняется, произошел накануне.

«В ночное время во время рыбалки в районе пляжа ТМТ пропавшего унесло в море и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Указывается, что пропавшего зовут Сергей Вьюнник, он ростом 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, русые. Был одет по-спортивному. Рыбачить отправился на резиновой лодке.

