В Приморском крае молодой мужчина пропал во время рыбалки

В Находке молодого рыбака унесло в море на лодке
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Находке Приморского крае во время рыбалки унесло 24-летнего мужчину. Об этом сообщает «ПримПоиск» в Telegram-канале.

Инцидент, как уточняется, произошел накануне.

«В ночное время во время рыбалки в районе пляжа ТМТ пропавшего унесло в море и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Указывается, что пропавшего зовут Сергей Вьюнник, он ростом 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, русые. Был одет по-спортивному. Рыбачить отправился на резиновой лодке.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Поиски семьи были сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатель назвал две фатальные ошибки Усольцевых.

