Спасатель назвал две фатальные ошибки пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель Штыб назвал две причины исчезновения семьи Усольцевых
Telegram-канал «АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ»

Пропавшая под Красноярском семья Усольцевых не послушала отменившего поход инструктора и отправилась в тайгу самостоятельно, заявил NEWS.ru cпасатель и инструктор Максим Штыб.

Эксперт отметил, что инструкторы обычно хорошо готовы, лучше знают местность и особенности погоды. Вторая проблема, по его мнению, заключается в том, что Усольцевы никому не сказали, куда отправляются, что затруднило поиски.

«По поводу экипировки, что они взяли с собой, толком неизвестно. Пока их не нашли, мы не можем сказать, что у них было с собой, и тогда, соответственно, не можем узнать, грубо говоря, что еще было не сделано», — заявил Штыб.

Он порекомендовал всегда брать с собой спасательное покрывало, средства для разведения огня, компас для ориентирования и куртки.

Накануне в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели. Сейчас поиски семьи сосредоточены там, где был зафиксирован сигнал телефона мужчины. Однако плохая погода не оставляет надежды, что пропавшие еще живы.

Перед поездкой пропавшая Ирина Усольцева опубликовала видео.

