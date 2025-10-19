Чиновника из Вологодской области задержали после драки в петербургском отеле

В Петербурге в Василеостровском районе полицейские задержали первого заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. Об этом сообщил источник телеканала 78.

По предварительным данным, чиновник поссорился с другим постояльцем отеля, но словесная перепалка переросла в драку. Поводом послужил личный спор.

Иноземцева доставили в отделение полиции, где его действия квалифицировали как мелкое хулиганство. При этом известно, что в администрации региона он курирует вопросы общественной безопасности и профилактики правонарушений.

Согласно официальным данным, Иноземцев — эксперт в области построения систем многоуровневой безопасности. С 1999 года он проходил службу в Министерстве внутренних дел, в подразделениях по охране общественного порядка. Имеет звание полковника полиции. С 2016 по 2025 год проходил службу в центральном аппарате МВД.

В 2025 году Иноземцев окончил службу в должности заместителя начальника управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в центральном аппарате МВД.

