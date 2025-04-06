Чиновник из Иордании напал на экипаж самолета во время перелета из Малайзии в Сидней

Австралийские правоохранители задержали в Сиднее чиновника из Иордании, который во время перелета из Малайзии в Сидней пытался открыть аварийные выходы и напал на члена экипажа самолета. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Вечером 5 апреля в аэропорту Сиднея приземлился рейс AirAsia, на борту которого находился 46-летний Шади Тайсир Айед ас-Саайде, устроивший дебош в самолете.

«Гражданину Иордании отказали в освобождении под залог после того, как он якобы пытался открыть аварийные выходы и душил члена экипажа во время перелета из Малайзии в Сидней», — отмечается в материале.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за создание угрозы безопасности воздушного судна и нападение на экипаж самолета. По словам адвоката чиновника, его подзащитный работает в правительстве Иордании в сфере управления ядерными отходами и летел в Сидней, чтобы встретиться с австралийскими чиновниками. Юрист добавил, что его клиент не помнит, что происходило в самолете, поскольку перед вылетом ас-Саайде принял лекарства и употребил алкоголь.

16 марта Baza сообщила, что военный, летевший в самолете из Москвы в Красноярск, устроил дебош. По данным Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 16 марта. Во время полета 47-летний мужчина начал ругаться с пассажирами и членами экипажа. При этом он нецензурно выражался. Как уточняется, бортпроводникам пришлось связать ему руки скотчем, а у трапа в аэропорту назначения его встретили полицейские. По предварительной информации, военный был пьян.

Ранее летевший в Петербург мужчина ударил бортпроводника самолета.