Девушка не дожила до свадьбы из-за сделанной женихом татуировки

В Белоруссии девушка сделала тату незадолго до свадьбы и не дожила до нее

В Белоруссии 20-летняя девушка не выжила после того, как сделала татуировку. Об этом сообщает ОНТ.

Инцидент произошел в Минской области. Менее чем за две недели до свадьбы пострадавшая решила закончить рисунок на коже, контуры которого нанесла некоторое время назад, в качестве мастера выбрала своего жениха. Отмечается, что работу нужно было выполнять в два этапа, но ее выполнили за один.

Спустя некоторое время у девушки поднялась температура, после чего она не стала обращаться к врачу, а просто выпила таблетки. Температура держалась два дня, вскоре пострадавшая потеряла сознание.

«Врачи обнаружили воспалительный процесс в организме пациентки, то есть сепсис», – сообщается в публикации.

Врачи полагают, что татуировка стала причиной произошедшего. Семья пострадавшей сомневается в этом, так как результатов экспертизы еще нет.

В СК воздержались от комментариев, на данный момент идет следствие.

