Мужчина думал, что у него грипп, и лишился ног

Unilad: британец перепутал грипп с инфекцией и лишился ног
SWNS

Житель британского графства Дербишир, 20-летний Леви Дьюи, лишился ног после того, как отмахнулся от первых тревожных признаков тяжелой инфекции, приняв их за симптомы гриппа, пишет Unilad.

Как рассказал Леви, он почувствовал недомогание, похожее на грипп, и лечился безрецептурными средствами. Однако, по словам его матери, именно «материнская интуиция» подсказала ей, что с сыном происходит что-то серьезное, когда его состояние начало стремительно ухудшаться.

«Он принимал таблетки от простуды и гриппа, но температура не спадала, он стал сонным, потерял аппетит и просто не был самим собой», — рассказала женщина.

Родители отвезли Леви в больницу, где врачи диагностировали у него пневмококковую пневмонию, которая привела к сепсису и полиорганной недостаточности. Молодого человека ввели в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — системе, которая временно выполняет функции легких и сердца.

Несмотря на усилия врачей, его состояние оставалось критическим. Родителям сообщили, что у Леви лишь 30-процентный шанс на выживание.

«Когда я увидела его в больнице, его кожа была пятнистой, ноги — синими. Врачи сказали, что сепсис распространился. Я никогда не видела ничего подобного», — вспоминает мать.

Через несколько дней врачи приняли решение ампутировать обе ноги ниже колен.

«Я проснулся, а Рождество прошло. Жизнь перевернулась с ног на голову. Мне было трудно принять, что теперь я живу без ног, но я благодарен, что вообще жив», — прокомментировал Дьюи.

После возвращения домой Леви пришлось заново учиться ходить, переодеваться, садиться и даже водить машину. Британец признается, что самое трудное — не только физические, но и психологические последствия болезни.

«Когда я вернулся домой, я не чувствовал себя как дома. Всё приходилось начинать заново», — говорит он.

Ранее пациентке едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки.

