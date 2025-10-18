Арестован глава департамента здравоохранения Ивановской области

В Ивановской области арестовали на два месяца главу департамента здравоохранения

Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева арестовали на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости.

Ему вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности. Он будет находиться под арестом до 16 декабря.

Ранее в Ивановской области заподозрили в растрате и задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных. Предполагается, что военный присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды ВС РФ.

Летом в Тамбовской области задержали бывшего губернатора Максима Егорова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — около 84 млн рублей. По версии следствия, Егоров получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе» не только денежными средствами, но также и в виде различных услуг и имущества.

Ранее чиновник Госжилнадзора рассмеялся во время ареста по делу о взятках.