Арестован глава департамента здравоохранения Ивановской области

В Ивановской области арестовали на два месяца главу департамента здравоохранения
ivanovoobl.ru

Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева арестовали на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости.

Ему вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности. Он будет находиться под арестом до 16 декабря.

Ранее в Ивановской области заподозрили в растрате и задержали руководителя пункта отбора на службу по контракту в министерство обороны, подполковника Сергея Рассошных. Предполагается, что военный присвоил средства из бюджета региона, выделенные на нужды ВС РФ.

Летом в Тамбовской области задержали бывшего губернатора Максима Егорова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — около 84 млн рублей. По версии следствия, Егоров получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе» не только денежными средствами, но также и в виде различных услуг и имущества.

Ранее чиновник Госжилнадзора рассмеялся во время ареста по делу о взятках.

