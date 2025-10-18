На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В небе на Алтае заметили неизвестный летающий объект

Над Бийском пролетел неизвестный летающий объект
В небе алтайского города Бийска появился неизвестный летающий объект. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители города сообщили, что видели его около 20:30 (16:30 мск). По их мнению, это мог быть метеорит, который сгорел в атмосфере.

В середине сентября в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел «таинственный» взрыв в небе. Местные жители сняли на видео «высокоскоростной параболический объект», за которым следовала другая светящаяся точка. Когда они пересеклись в воздухе, последовала мощная вспышка и раздался громкий хлопок. Очевидцы утверждали, что видели, как сбили НЛО.

В местном бюро по чрезвычайным ситуациям заявили, что не получали информации о случившемся. По мнению военного эксперта, вероятнее всего, это были испытания по перехвату ракеты. Он считает первый летящий объект имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком.

Ранее жители Красноярска заметили в небе светящееся НЛО.

