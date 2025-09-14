На востоке Китая жители сняли, как «сбили НЛО»

В сети появилось видео необъяснимого взрыва в небе в провинции на востоке Китая

В провинции Шаньдун на востоке Китая произошел «таинственный» взрыв в небе, сообщили местные СМИ.

По их данным, инцидент произошел вечером 12 сентября. Местные жители сняли на видео «высокоскоростной параболический объект», за которым следовала другая святящаяся точка. Когда они пересеклись в воздухе, последовала мощная вспышка и раздался громкий хлопок. Очевидцы утверждали, что видели, как сбили НЛО.

В местном бюро по чрезвычайным ситуациям на следующий день заявили, что не получали информации о случившемся. По мнению военного эксперта, вероятнее всего, это были испытания по перехвату ракеты. Он считает первый летящий объект имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком.

