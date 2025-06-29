Жители Красноярска заметили в небе светящееся НЛО

Жители Красноярска заметили ночью в небе неопознанный светящийся объект. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Прима».

По словам очевидцев, объект пролетал над микрорайоном Зеленая Роща. Они предположили, что это светилась сгорающая ступень отработавшей части ракеты.

«Мощной волной она начала гореть прямо в атмосфере. Возможно, это что-то японское», — поделились догадками местные жители.

Накануне Япония провела заключительный, 50-й запуск своей ракеты H-2A, который знаменует собой завершение эксплуатации данной модификации. Ракета стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юге страны.

После завершения программы H-2A Япония перейдет к использованию новой ракеты H-3, созданной Jaxa совместно с Mitsubishi Heavy Industries. Изначально последний запуск H-2A был запланирован на 24 июня, однако его перенесли из-за технических неполадок.

Ранее россияне сообщили о «странных голубых спиралях» в небе.