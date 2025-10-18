В Москве мужчина изнасиловал гостя шваброй из ревности к своей подруге

Москвичка и ее сожитель пригласили мужчину в гости и надругались над ним

В Москве над мигрантом надругались при помощи швабры, сообщает mk.ru.

Ранее 38-летняя москвичка жила в квартире в Очаково со своим мужем и дочерью. Когда девочке было семь лет мужчина ушел из семьи, а женщина начала устраивать дома вечеринки и привела туда нового возлюбленного, 25-летнего уроженца Армении, имеющего наркотическую зависимость.

Дочь хозяйки страдала из-за образа жизни матери. В доме, больше напоминающем притон, ей иногда приходилось ночевать под кроватью. В конце концов отец забрал ребенка к себе на воспитание. Женщина пыталась вернуть дочь, но та наотрез отказалась.

В октябре пара пригласила в гости мигранта. Во время застолья сожитель москвички устроил сцену ревности, а затем они вдвоем начали издеваться над новым знакомым.

Подельники свешивали жертву с балкона на глазах у свидетелей, били и угрожали сломать позвоночник, а итоге изнасиловали шваброй. Как уточняется, женщина активно участвовала в пытках, но сейчас имеет статус свидетеля. Ее бойфренд был арестован на два месяца. По делу ведется следствие.

Ранее рабочий трижды надругался над девочкой, родители которой наняли его для ремонта.