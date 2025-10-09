Рабочий трижды надругался над девочкой, родители которой наняли его для ремонта

В США суд вынес приговор рабочему, который несколько раз надругался над несовершеннолетней. Об этом сообщает Wtkr.com.

Семья 11-летней школьницы наняла мужчину, чтобы он сделал ремонт в ванной. О преступлениях работника стало известно после того, как поздно ночью родители услышали шум в спальне девочки.

Вооружившись ножом, чтобы открыть запертую дверь, они хотели войти, но вскоре заметили вылезшего из окна мужчину без одежды.

Позже подозреваемого задержали. Как рассказал сам мужчина, впервые он подверг ребенка насилию за несколько дней до задержания, когда взрослых не было дома. Второе и третье изнасилование произошло позже, в комнате девочки. Во всех случаях он забирался к школьнице через окно.

Рабочего обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и проникновении в чужой дом. Суд приговорил фигуранта разбирательств к 30 годам лишения свободы.

