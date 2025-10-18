Полиция нашла дебоширов, избивших гостей на свадьбе в Нижневартовске

В Нижневартовске нашли дебоширов, которые ворвались на чужую свадьбу и избили гостей. Об этом со ссылкой на УМВД России по городу сообщает Gorod3466.ru.

Устроившими драку на свадьбе оказались четыре молодых человека 2003, 2005, 2006, 2007 годов рождения. В отношении самого младшего из них возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. На остальных трех юношей составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

Инцидент произошел 11 октября в кафе «Неолит». Неприглашенные на свадебное торжество незнакомые мужчины появились на праздник и начали заказывать алкоголь. Когда их попросили удалиться, они устроили драку, в результате которой гости мероприятия оказались избиты.

Ранее на свадьбе гостья бросила букет в жениха и спровоцировала драку.