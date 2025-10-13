На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое незнакомцев ворвались на российскую свадьбу и избили гостей

Shutterstock

В Нижневартовске трое незнакомцев ворвались на чужую свадьбу и устроили драку. Об этом со ссылкой на соцсети пострадавших сообщает Gorod3466.ru.

Инцидент произошел 11 октября в кафе «Неолит». Неприглашенные на свадебное торжество незнакомые мужчины появились на праздник и начали заказывать алкоголь. Когда их попросили удалиться, они отказались, начали нецензурно ругаться и вызвали подкрепление. Это привело к драке, в ходе которой гости мероприятия оказались избиты.

В результате нападения один из гостей получил перелом челюсти, другой потерял сознанрие. В пресс-службе УМВД России по ХМАО сообщили, что по факту произогшедшего проводится проверка.

Ранее на свадьбе гостья бросила букет в жениха и спровоцировала драку.

