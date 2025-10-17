На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следствие просит отпустить полицейских, обвиняемых в получении взяток от журналистов Baza

Следователь просит смягчить меру пресечения полицейским по делу журналистов Baza
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Следователь просит Замоскворецкий суд изменить меру пресечения полицейским по делу журналистов Baza с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Аблаева, Александра Селиванова и Сергея Ковалева на домашний арест сроком на 2 месяца», – говорится в ходатайстве.

Следователь просит суд изменить меру пресечения для трех сотрудников полиции — начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 по Белгороду Александра Селиванова и оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергея Ковалева.

Как отмечается, всем им предъявлены обвинения в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий. По данным следствия, полицейские получали взятки от главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций в телеграм-канале. Сотрудники МВД признали вину и активно сотрудничают со следствием.

Ранее суд оставил под арестом главреда Baza Глеба Трифонова.

