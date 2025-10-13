Суд оставил под арестом главреда Baza Глеба Трифонова

Замоскворецкий суд Москвы продлил на два месяца домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу взятке сотрудникам полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Трифонова Г. А. в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», — сказала судья в ходе заседания.

Журналист не сможет покинуть дом до 20 декабря. Сообщается, что Трифонов не возражал против решения суда, но его адвокаты подготовили ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

18 сентября суд отпустил журналиста из СИЗО под домашний арест.

24 июля Глеба Трифонова и продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову заключили под стражу. Их обвинили в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Полицейские добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Ранее главный редактор Baza признал вину.