В японских школах появятся устройства для обнаружения камер учителей-извращенцев

В Японии комитеты по образованию по всей стране усиливают меры по борьбе с вуайеризмом в школах, которые включают установку устройств для обнаружения скрытых камер в образовательных учреждениях. Об этом сообщает The Mainichi.

По информации СМИ, нововведения — следствие ареста шести педагогов в июне 2025 года, которые делились вуайеристскими фотографиями учениц в групповом чате в соцсетях. После этого сразу в нескольких префектурах власти стали усиливать меры по защите детей.

Образовательные организации города Нагоя запретили педагогам брать в классы смартфоны. Муниципальный совет по образованию Иокогамы издал распоряжение, обращенное к администрации школ, провести проверки на предмет обнаружения подозрительных устройств. На Хоккайдо местные власти выпустили постановление, согласно которому педагогам запретили проносить любые записывающие устройства в любые помещения школы, где бывают дети.

Ранее в Японии вуайерист установил в женском туалете на работе камеру и попался.