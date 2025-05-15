На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину арестовали за тайную съемку 18 коллег-женщин в туалете

В Японии вуайерист установил в женском туалете на работе камеру и попался
close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

Японца арестовали за тайную съемку 18 женщин в туалете, сообщает Japan Today.

По данным полиции, 50-летний сотрудник компании Норихиса Миягава, проживающий в городе Удзи, префектура Киото, приобрел и установил несколько миниатюрных камер в женском туалете в январе этого года. За пару дней в кадр попали 18 коллег мужчины в возрасте от 20 до 50 лет.

В конце концов одна из женщин заметила камеру и передала ее в полицию. Правоохранители изучили сделанную устройством запись и установили подозреваемого — на видео было видно, как Миягава самостоятельно устанавливает камеру в женском туалете.

Его обвинили в вуайеризме, какое наказание грозит мужчине за несанкционированную съемку, не уточняется. Сейчас полиция выясняет, совершал ли он подобные преступления в других местах.

Ранее мануальный терапевт подглядывал за обнаженными клиентками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами