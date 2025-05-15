Мужчину арестовали за тайную съемку 18 коллег-женщин в туалете

В Японии вуайерист установил в женском туалете на работе камеру и попался

Японца арестовали за тайную съемку 18 женщин в туалете, сообщает Japan Today.

По данным полиции, 50-летний сотрудник компании Норихиса Миягава, проживающий в городе Удзи, префектура Киото, приобрел и установил несколько миниатюрных камер в женском туалете в январе этого года. За пару дней в кадр попали 18 коллег мужчины в возрасте от 20 до 50 лет.

В конце концов одна из женщин заметила камеру и передала ее в полицию. Правоохранители изучили сделанную устройством запись и установили подозреваемого — на видео было видно, как Миягава самостоятельно устанавливает камеру в женском туалете.

Его обвинили в вуайеризме, какое наказание грозит мужчине за несанкционированную съемку, не уточняется. Сейчас полиция выясняет, совершал ли он подобные преступления в других местах.

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