СберПрайм отметит пятилетие концертом певицы МакSим

МакSим выступит в Москве на эксклюзивном концерте для подписчиков СберПрайм
Предоставлено артисткой

В Москве 26 октября состоится специальный концерт певицы МакSим, организованный для подписчиков сервиса СберПрайм в честь его пятилетия. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Отмечается, что концерт станет частью юбилейной программы СберПрайм. Чтобы получить билет, пользователям необходимо авторизоваться на сайте Afisha.ru через СберID и оформить бесплатное приглашение.

Сообщается, что новые клиенты при подключении подписки тоже смогут стать гостями мероприятия.

Информационным партнером концерта выступает компания «Афиша».

Организаторы отмечают, что зрителей ждет не просто выступление певицы, а масштабный музыкальный перформанс с оригинальным световым шоу и интерактивными зонами.

