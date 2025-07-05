Пытавшегося пройти к Путину художника увезли с Красной площади в психбольницу

Выставлявшегося в ЦДХ (Центральном доме художника) художника-пейзажиста увезли в больницу после попытки встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 4 июля около 23:00 на Красной площади. Сотрудники охраны обратили внимание на 37-летнего мужчину: он вел себя агрессивно, странно высказывался и говорил, что хочет увидеться с главой государства. Его увезли в психиатрическую больницу.

В статье уточняется, что госпитализированным оказался успешный художник-пейзажист. В прошлом он устраивал персональные выставки, но из-за болезни был вынужден оставить свою сферу деятельности.

В мае 2024 года в Москве задержали мужчину, который приставал к прохожим на Красной площади. Он громко читал молитвы и обращался к людям со странными просьбами. Так как за несколько часов до этого завершилась инаугурация президента России, полицейские решили, что мужчина устроил политическую акцию, и задержали его.

Ранее украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль.