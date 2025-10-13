На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач оценил новый тренд зумеров на «отдых» в психиатрических клиниках

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Среди представителей поколения Z набирает популярность новый тренд на «отдых» в психиатрических клиниках. Вместо стандартного туризма они выбирают добровольный отказ от телефона и прием таблеток по расписанию в стенах медучреждений. Однако такая необычная мода может иметь негативные последствия, предупредил в беседе с 360.ru психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

В первую очередь врач призвал учитывать, что лечь в психиатрическую клинику просто так нельзя – для этого должны быть показания и соответствующие симптомы. Например, признаки депрессии, панические атаки, эмоциональное выгорание и прочие. Получив направление врача, можно отправиться на лечение. Причем тревожный сигнал – это «гордость» молодежи поставленным диагнозом, считает Казанцев. По его словам, многие, имея на руках подтвержденную справку, прибегают к самолечению различными таблетками.

«Они хотят быстрого эффекта от антидепрессантов или противотревожных препаратов, чтобы одну таблетку приняли — и вуаля. Потом сами себе отменяют лекарства, резко обрывают прием, что приводит к последствиям, а в итоге жалуются на якобы некомпетентных психиатров», — предупредил психиатр.

Говоря о желании молодежи полежать в психиатрической клинике, он напомнил, что если речь идет о государственном медучреждении, то таких пациентов обязательно ставят на учет.

«Те, кто попали в государственную клинику с психиатрическим диагнозом, обязательно будут состоять на психиатрическом учете. И снимут их с этого учета только через несколько лет», — подчеркнул врач.

Он призвал помнить, что речь идет о больнице, куда ложатся тяжелые пациенты, часто пребывающие в остром состоянии. Такое соседство может негативно сказаться на человеке и усугубить его проблемы, предупредил Казанцев.

«Так себе отдых. Думаю, что тот, кто побывал там один раз, обратно не захочет», — заключил врач.

Напомним, среди зумеров все чаще происходят ситуации, когда они не выходят на работу из-за панических атак – об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. По словам Зеленковой, миллениалы и старшие поколения привыкли «держаться до последнего» и выходить на работу даже в сложных ситуациях. У зумеров подход иной: они в первую очередь думают о себе и своем ментальном здоровье. В то же время эксперт отметила, что информационная среда сегодня сильно влияет на молодых специалистов. В их среде стало нормой открыто говорить о терапии, психическом здоровье, выгорании.

Ранее психолог объяснила потерю интереса молодежи к сексу.

