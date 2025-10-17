NYP: фрагмент черепа возрастом 4200 лет был найден на берегу реки в США

В США на берегу реки нашли часть черепа, которому 4200 лет, пишет New York Post.

Местный житель, гулявший вдоль реки, заметил среди глины и корней фрагмент человеческого черепа — и немедленно сообщил о находке в полицию. На место прибыла команда судмедэкспертов, ожидавшая увидеть следы преступления или пропавшего без вести человека. Однако результаты экспертизы показали, что останки принадлежат человеку, жившему около 4200 лет назад.

Фрагмент оказался частью затылочной кости и был размером с ладонь взрослого человека. По словам коронера Эдди Ричардсона, определить пол древнего жителя пока не удалось. Следов насильственной травмы не обнаружено — череп просто постепенно разрушался из-за воздействия времени, воды и погодных условий.

Ученые предполагают, что этот человек принадлежал к коренным народам Северной Америки, которые обитали на территории Индианы тысячи лет назад. Первые поселенцы появились здесь около 10 тысяч лет назад, и регион позже стал домом для множества племен.

Найденный фрагмент сейчас хранится в Центре идентификации человека при Университете Индианаполиса. Планируется провести дополнительные радиоуглеродные тесты, чтобы уточнить возраст останков и условия, в которых жил древний человек.

Кроме того, археологи намерены исследовать берег реки Уайтуотер, где была сделана находка, — вполне возможно, что там скрываются и другие древние артефакты.

