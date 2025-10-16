The Sun: археологи в Хорватии нашли на дне колодца останки древнеримских солдат

На дне колодца в Хорватии нашли останки древнеримских солдат, пишет The Sun.

На востоке Хорватии археологи сделали редчайшее открытие — в колодце древнеримского города Мурса (современный Осиек) были обнаружены останки семи человек, предположительно римских солдат, которым около 1800 лет.

По словам учёных, речь идёт о массовом захоронении, связанном, вероятно, с битвой при Мурсе — одной из самых кровавых в истории Римской империи.

Ведущий исследователь, доктор Марио Новак, отметил, что все семь скелетов сохранились полностью, что дает археологам уникальную возможность изучить жизнь древних воинов.

«Это по-настоящему редкая находка. В Римской империи братские могилы встречались крайне редко, их использовали только в чрезвычайных обстоятельствах — например, после битв или эпидемий», — объяснил Новак.

Раскопки проводились перед строительством нового университетского здания в Осиеке, где когда-то располагался один из важнейших военных и торговых центров на Дунае.

