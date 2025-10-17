Депутат предложил освящать офисы по всей России

Владельцам компаний по всей России нужно освящать офисные помещения. Такое заявление сделал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с изданием «Абзац».

По мнению председателя общественного движения «Россия православная», этот обряд станет защитой от нечистых сил и недобрых помыслов, а также поможет укрепить командный дух.

«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее», — пояснил Иванов.

Как отметил депутат, освящение рабочих пространств будет способствовать укреплению православных традиций в деловой среде и созданию более гармоничной атмосферы в коллективе.

Весной врио главы Курской области Александр Хинштейн пригласил священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет после предшественника Алексея Смирнова. По благословению Владыки Курского и Рыльского Германа чин освящения совершил древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий.

