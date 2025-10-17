На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат предложил освящать офисы по всей России

Брянский депутат Иванов предложил освящать офисы по всей России
true
true
true
close
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Владельцам компаний по всей России нужно освящать офисные помещения. Такое заявление сделал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с изданием «Абзац».

По мнению председателя общественного движения «Россия православная», этот обряд станет защитой от нечистых сил и недобрых помыслов, а также поможет укрепить командный дух.

«Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее», — пояснил Иванов.

Как отметил депутат, освящение рабочих пространств будет способствовать укреплению православных традиций в деловой среде и созданию более гармоничной атмосферы в коллективе.

Весной врио главы Курской области Александр Хинштейн пригласил священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет после предшественника Алексея Смирнова. По благословению Владыки Курского и Рыльского Германа чин освящения совершил древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий.

Ранее в РПЦ высказались о допустимости пирсинга.

