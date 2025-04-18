Хинштейн освятил рабочий кабинет после своего предшественника

Врио главы Курской области Александр Хинштейн пригласил священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет после предшественника Алексея Смирнова, освящение прошло в четверг. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Именно сегодня (в четверг, 17 апреля – прим. ред.) решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах», — подчеркнул он.

По благословению Владыки Курского и Рыльского Германа чин освящения совершил древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий, добавил он.

Сообщалось, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более одного миллиарда рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области» и коммерческих фирм. Средства, предназначенные для строительства фортификаций на границе с Украиной, были похищены через фиктивные подряды, уточнили в МВД. По информации ведомства, глава региона и его первый заместитель допускали к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора. Ранее по этому делу уже были задержаны трое руководителей корпорации и подрядчики.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области.