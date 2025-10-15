В РПЦ высказались о допустимости пирсинга

Священник Русской православной церкви (РПЦ), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа Московской области Дмитрий Березин заявил, что пирсинг с точки зрения христианской религиозной догматики недопустим. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

По словам священника, Ветхий завет устанавливает прямой запрет на татуировки и «прокалывание себя», связывая подобные увлечения с языческими практиками.

«Они (Авторы Ветхого завета. — «Газета.Ru») подразумевали в том числе жертвоприношения — и человеческие жертвоприношения в частности. Все это было взаимосвязано между собой, поэтому прокалывать части тела запрещалось», — пояснил Березин.

Он добавил, что человека с пирсингом в церковь пустят, но если он планирует стать прихожанином, «от пирсинга лучше избавиться».

В сентябре митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал приравнять ответственность за мат к ответственности за наркотики.

По словам священнослужителя, на данный момент актуально также «создание прецедентов вынесения наказаний» за разрушение и искажение русского языка.

18 сентября Иеромонах Макарий заявил, что Русская православная церковь не запрещает верующим играть в компьютерные игры, сюжет которых содержит магию и колдовство. По его словам, важна не столько сюжет, жанр и тематика игры, сколько ее влияние на человека. Иермонах добавил, что это также относится к книгам и фильмам.

Ранее в РПЦ мужчинам разрешили целовать друг друга в губы.